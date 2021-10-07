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Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду

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Туреччина, Четвер 07 жовтня 2021 04:57
Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду Фото: парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Представник екологічної організації Greenpeace Гекхан Ерсой вважає ратифікацію Туреччиною угоди стратегічним кроком, оскільки інакше в нинішній міжнародній ситуації їй довелося б важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

"Туреччина десятиліттями приймала політичні рішення на користь вугільної промисловості", - заявив Гекхан Ерсой, зазначивши, що поки незрозуміло, як нинішнє голосування відіб'ється на житті країни.

Вже в листопаді в Глазго відбудеться 26-а Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26). Її учасники спробують виробити подальші заходи щодо здійснення заявлених у Паризькій угоді домовленостей.

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