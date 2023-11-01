Парламент Туреччини відмовляється прискорювати розгляд заявки Швеції до НАТО

Парламент Туреччини не пришвидшуватиме розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив голова турецького парламентського комітету з закордонних справ Фуат Октай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, вступ Швеції до НАТО - це лише одна з міжнародних угод, яку планує ратифікувати Туреччина.

"Ми обговорюватимемо його, коли настане час... у рамках наших власних пріоритетів... Те, що терміново для інших, не обов'язково терміново для нас", - додав Октай.

Варто зауважити, що комітет із закордонних справ парламенту Туреччини має схвалити заявку на вступ Швеції до НАТО. Після цього її винесуть на голосування у парламенті. Якщо депутати підтримають ініціативу, то фінальним кроком для ратифікації стане підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни.