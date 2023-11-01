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Парламент Турции отказывается ускорять рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Анкара, Среда 01 ноября 2023 17:49
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Парламент Турции отказывается ускорять рассмотрение заявки Швеции в НАТО Фото: Фуат Октай, глава турецкого парламентского комитета по иностранным делам (flickr by International Labour Organization ILO)
Автор: Иван Носальский

Парламент Турции не будет ускорять рассмотрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявил глава турецкого парламентского комитета по иностранным делам Фуат Октай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, вступление Швеции в НАТО - это лишь одно из международных соглашений, которое планирует ратифицировать Турция.

"Мы будем обсуждать его, когда придет время... в рамках наших собственных приоритетов... То, что срочно для других, не обязательно срочно для нас", - добавил Октай.

Стоит заметить, что комитет по иностранным делам парламента Турции должен одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО. После этого ее вынесут на голосование в парламенте. Если депутаты поддержат инициативу, то финальным шагом для ратификации станет подпись президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны.

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