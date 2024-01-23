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Парламент Туреччини ратифікував вступ Швеції в НАТО

Фото: Туреччина ратифікувала заявку Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО. Тепер Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка досі не ухвалила рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після кількох місяців затягування та обговорень турецький парламент зрештою дав свою згоду на розширення НАТО. На сьогоднішньому пленарному засіданні турецькі парламентарі ратифікували заявку Швеції на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Тепер документ відправляється до турецького президента Реджепа Ердогана. Він має його підписати та передати в Державний департамент США.

Єдиною країною НАТО, яка досі не ухвалила рішення щодо заявки Швеції, залишається Угорщина. Сьогодні угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував шведському колезі приїхати в Будапешт, щоб обговорити це питання. У Швеції йому відповіли, що говорити немає про що.

Вступ Швеції в НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

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