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Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Фото: Турция ратифицировала заявку Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Турции ратифицировал заявление Швеции о вступлении в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После нескольких месяцев затягивания и обсуждений турецкий парламент в конце концов дал свое согласие на расширение НАТО. На сегодняшнем пленарном заседании турецкие парламентарии ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Теперь документ отправляется к турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Он должен его подписать и передать в Государственный департамент США.

Единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение по заявке Швеции, остается Венгрия. Сегодня венгерский премьер Виктор Орбан предложил шведскому коллеге приехать в Будапешт, чтобы обсудить этот вопрос. В Швеции ему ответили, что говорить не о чем.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

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