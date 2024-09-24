Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Швейцарський парламент підтримав ініціативу, якою Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Такий крок є важливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - зазначив Стефанчук. За його словами, у заяві, яку прийняла Національна рада Швейцарії, актом геноциду визнаються систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу. За його словами, таке рішення є історичним та вкрай важливим на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про невинних жертв.