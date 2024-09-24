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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Берн, Вівторок 24 вересня 2024 15:55
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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу Ілюстративне фото: парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швейцарський парламент підтримав ініціативу, якою Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Такий крок є важливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - зазначив Стефанчук.

За його словами, у заяві, яку прийняла Національна рада Швейцарії, актом геноциду визнаються систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу.

За його словами, таке рішення є історичним та вкрай важливим на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про невинних жертв.

Що передувало

Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років визнала геноцидом українського народу вже низка країн.

При цьому восени минулого року стало відомо, що США ще один штат визнав Голодомор геноцидом. На цей раз це була Айова.

Більш детально про те, які країни вже ухвалили таке рішення щодо Голодомору, - у матеріалі РБК-Україна.

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Швейцарія Голодомор Руслан Стефанчук Верховна рада
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