ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Берн, Вторник 24 сентября 2024 15:55
UA EN RU
Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа Иллюстративное фото: парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швейцарский парламент поддержал инициативу, которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Такой шаг является важным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"Благодарен швейцарскому парламенту за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил Стефанчук.

По его словам, в заявлении, которое принял Национальный совет Швейцарии, актом геноцида признаются систематические действия, которые направлены на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

По его словам, такое решение является историческим и крайне важным на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранения памяти о невинных жертвах.

Что предшествовало

Напомним, Голодомор 1932-1933 годов признал геноцидом украинского народа уже ряд стран.

При этом осенью прошлого года стало известно, что в США еще один штат признал Голодомор геноцидом. На этот раз это была Айова.

Более детально о том, какие страны уже приняли такое решение насчет Голодомора, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Голодомор Руслан Стефанчук Верховная рада
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение