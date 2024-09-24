Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Швейцарский парламент поддержал инициативу, которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Такой шаг является важным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"Благодарен швейцарскому парламенту за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил Стефанчук. По его словам, в заявлении, которое принял Национальный совет Швейцарии, актом геноцида признаются систематические действия, которые направлены на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. По его словам, такое решение является историческим и крайне важным на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранения памяти о невинных жертвах.

