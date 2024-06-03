Парламент Швейцарії відмовився виділяти понад 5 млрд доларів на допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, під час розгляду пакета на 15,1 млрд франків (10,1 млрд франків на фінансування збройних сил Швейцарії та ще 5 млрд франків на допомогу Україні) 28 депутатів верхньої палати проголосували "проти", а 15 - "за".

У Reuters уточнюють, що одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламенту. За їхніми словами, пакет нібито порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії.

Пакет ще у квітні підтримав комітет парламенту Швейцарії. Він мав стати вкладом у безпеку Швейцарії та миру в Європі у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Гроші хотіли передати Україні для відновлення пошкодженої інфраструктури.