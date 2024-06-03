ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Швейцарії відмовився виділяти понад 5 млрд доларів на допомогу Україні

Понеділок 03 червня 2024 21:34
UA EN RU
Парламент Швейцарії відмовився виділяти понад 5 млрд доларів на допомогу Україні Фото: Швейцарія не виділила понад 5 млрд доларів на допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила ініціативу, яка передбачала виділення 5 млрд швейцарських франків (5,58 млрд доларів) на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, під час розгляду пакета на 15,1 млрд франків (10,1 млрд франків на фінансування збройних сил Швейцарії та ще 5 млрд франків на допомогу Україні) 28 депутатів верхньої палати проголосували "проти", а 15 - "за".

У Reuters уточнюють, що одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламенту. За їхніми словами, пакет нібито порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії.

Пакет ще у квітні підтримав комітет парламенту Швейцарії. Він мав стати вкладом у безпеку Швейцарії та миру в Європі у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Гроші хотіли передати Україні для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нейтралітет Швейцарії

Варто зауважити, що Швейцарія є нейтральною країною. Вона не надає Україні військової допомоги, а також забороняє іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва.

У той же час влада Швейцарії разом з Євросоюзом вводить санкції проти Росії. Також вона підтримує територіальну цілісність України.

У Швейцарії 15-16 червня відбудеться саміт миру по Україні. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія Допомога Україні
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО