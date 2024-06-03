ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Швейцарии отказался выделять более 5 млрд долларов на помощь Украине

Понедельник 03 июня 2024 21:34
UA EN RU
Парламент Швейцарии отказался выделять более 5 млрд долларов на помощь Украине Фото: Швейцария не выделила более 5 млрд долларов на помощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу, которая предусматривала выделение 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов) на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, в ходе рассмотрения пакета на 15,1 млрд франков (10,1 млрд франков на финансирование вооруженных сил Швейцарии и еще 5 млрд франков на помощь Украине) 28 депутатов верхней палаты проголосовали "против", а 15 - "за".

В Reuters уточняют, что одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента. По их словам, пакет якобы нарушает так называемое положение о “долговом тормозе” Швейцарии.

Пакет еще в апреле поддержал комитет парламента Швейцарии. Он должен был стать вкладом в обеспечение безопасности Швейцарии и мира в Европе в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

Деньги хотели передать Украине для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Нейтралитет Швейцарии

Стоит заметить, что Швейцария является нейтральной страной. Она не предоставляет Украине военную помощь, а также запрещает другим странам передавать ВСУ оружие швейцарского производства.

В то же время власти Швейцарии вместе с Евросоюзом вводят санкции против России. Также они поддерживают территориальную целостность Украины.

В Швейцарии 15-16 июня пройдет саммит мира по Украине. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Помощь Украине
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО