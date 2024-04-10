Парламент Швейцарії схвалив приєднання країни до європейської ініціативи "Небесний щит"

Швейцарія приєднується до проєкту зі створення єдиної європейської системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZZ.
У середу, 10 квітня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про участь у європейській ініціативі "Небесний щит" (European Sky Shield Initiative) і схвалила заяву про приєднання до меморандуму про взаєморозуміння ESSI Cooperative Procurement Framework (MoU).
Співпраця спрямована на поліпшення координації проєктів закупівель, навчання та логістичних аспектів у галузі наземної протиповітряної оборони.
Це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони в Європі. Ініціатива була запущена в серпні 2022 року і заснована на необхідності зміцнення протиповітряної оборони в Європі та більш ефективного об'єднання зусиль.
Наразі одинадцять країн підписали декларацію про приєднання до меморандуму про взаєморозуміння.
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
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