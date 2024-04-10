Парламент Швейцарії схвалив приєднання країни до європейської ініціативи "Небесний щит"

У середу, 10 квітня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про участь у європейській ініціативі "Небесний щит" (European Sky Shield Initiative) і схвалила заяву про приєднання до меморандуму про взаєморозуміння ESSI Cooperative Procurement Framework (MoU).

Співпраця спрямована на поліпшення координації проєктів закупівель, навчання та логістичних аспектів у галузі наземної протиповітряної оборони.

Європейська ініціатива "Небесний щит"

Це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони в Європі. Ініціатива була запущена в серпні 2022 року і заснована на необхідності зміцнення протиповітряної оборони в Європі та більш ефективного об'єднання зусиль.

Наразі одинадцять країн підписали декларацію про приєднання до меморандуму про взаєморозуміння.