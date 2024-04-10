RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Швейцарии одобрил присоединение страны к европейской инициативе "Небесный щит"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария присоединяется к проекту по созданию единой европейской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

В среду, 10 апреля, Федеральный совет Швейцарии принял решение об участии в европейской инициативе "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative) и одобрил заявление о присоединении к меморандуму о взаимопонимании ESSI Cooperative Procurement Framework (MoU).

Сотрудничество направлено на улучшение координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

Европейская инициатива "Небесный щит"

Это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне  в Европе. Инициатива была запущена в августе 2022 года и основана на необходимости укрепления противовоздушной обороны в Европе и более эффективного объединения усилий.

В настоящее время одиннадцать стран подписали декларацию о присоединении к меморандуму о взаимопонимании.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияЕвросоюзПВО