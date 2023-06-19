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Парламент Швеції не виключає можливість російської атаки на їхню країну

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Швеція, Понеділок 19 червня 2023 02:05
Парламент Швеції не виключає можливість російської атаки на їхню країну Фото: Швеція не виключає можливіть російського вторгнення до їхньої країни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Незважаючи на те, що Росія загрузла у війні з Україною, не можна виключати можливість російського військового нападу на Швецію.

Про це йдеться у звіті оборонного комітету парламенту Швеції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську телерадіокомпанію SVT.

За даними ЗМІ, у парламентській доповіді Швеції, яка має бути опублікована в понеділок, 19 червня, говориться, що, хоч російські сухопутні війська й знаходяться в Україні, не можна виключати інших видів військових атак з боку РФ проти Швеції.

"Здатність Росії проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається високою", - йдеться у звіті.

Зазначається, що в доповіді викладено й нову оборонну доктрину для Швеції, засновану на членстві в НАТО. Варто зазначити, що попередня доктрина спиралася на співпрацю з сусідніми країнами та ЄС.

Вступ Швеції в НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Туреччина та Угорщина ще не ратифікували заявку шведів. Міністр оборони США Ллойд Остін закликав турецьку сторону схвалити вступ Швеції до НАТО.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, 18 червня, заявив, що Швеція має виконувати свої зобов'язання для досягнення членства, зокрема дотримуватися тристороннього меморандуму.

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