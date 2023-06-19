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Парламент Швеции не исключает возможность российской атаки на их страну

Новина українською →
Швеция, Понедельник 19 июня 2023 02:05
Парламент Швеции не исключает возможность российской атаки на их страну Фото: Швеция не исключает возможности российского вторжения в их страну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Несмотря на то, что Россия увязла в войне с Украиной, нельзя исключать возможность российского военного нападения на Швецию.

Об этом говорится в отчете оборонного комитета парламента Швеции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую телерадиокомпанию SVT.

По данным СМИ, в парламентском докладе Швеции, который должен быть опубликован в понедельник, 19 июня, говорится, что хотя российские сухопутные войска и находятся в Украине, нельзя исключать других видов военных атак со стороны РФ против Швеции.

"Способность России проводить операции посредством военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается высокой", - говорится в отчете.

Отмечается, что в докладе изложена и новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Следует отметить, что предыдущая доктрина опиралась на сотрудничество с соседними странами и ЕС.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку шведов. Министр обороны США Ллойд Остин призвал турецкую сторону одобрить вступление Швеции в НАТО.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер, 18 июня, заявил, что Швеция должна выполнять свои обязательства по достижению членства, в частности соблюдать трехсторонний меморандум.

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