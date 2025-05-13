Парламент схвалив законопроєкт про адміннагляд за рішеннями ОМС

За законністю рішень місцевої влади в Україні буде передбачений нагляд: парламент підтримав у першому читанні відповідний законопроєкт №13150.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Цей крок є частиною децентралізаційної реформи та відповідає євроінтеграційним зобов’язанням держави, адже наразі Україна - єдина в Європі, де така система досі не врегульована законодавчо.

За її словами, питання запровадження такого нагляду і забезпечення законності рішень ОМС та функцій МДА потребувало вирішення вже багато років.

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №13150 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування".

Документ, пояснила вона, передбачає впровадження системи нагляду за законністю рішень і діяльності загалом органів місцевого самоврядування і є євроінтеграційним, оскільки за висновками Ради Європи, Україна – це єдина європейська країна, яка не врегулювала систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні.

Забезпечувати законність актів облрад буде КМУ або визначений ним ЦОВВ. Щодо актів сільських, селищних, міських, районних рад, відповідних посадових осіб місцевого самоврядування тощо такими органами будуть ОДА.

Запобігати порушенням законності ці органи будуть у такий спосіб:

Не рідше одного разу на квартал інформуватимуть відповідні ОМС про зміни у законодавстві, які стосуються місцевого самоврядування;

Надаватимуть консультації щодо законодавства - за зверненням відповідної місцевої ради, голови.

Контроль за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування буде здійснюватись не пізніше 60 днів з дня набрання чинності щодо:

Нормативно-правових актів органів та посадових осіб ОМС;

Індивідуальних актів з питань відчуження об’єктів цивільних прав територіальної громади/громад без застосування публічних конкурсних процедур;

Індивідуальних актів, що містять ознаки прийняття у незаконний спосіб

"Якщо КМУ, визначений ним ЦОВВ або ОДА виявлятимуть акт, що не відповідає законодавству, вони звертатимуться до ОМС з вимогою усунути порушення, яку ті повинні обовʼязково розглянути протягом 20 робочих днів. У разі відхилення або нерозгляду КМУ або ОДА зможуть визнати акт ОМС незаконним через суд", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що важливим пунктом ухваленого у першому читанні законопроєкту є поява нових повноважень у місцевих держадміністрацій (МДА). У разі остаточного ухвалення, місцева державна адміністрація забезпечуватиме законність в діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та законність актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

За словами Шуляк, голови місцевих державних адміністрацій координуватимуть та забезпечуватимуть законність у діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

Серед, зокрема, контроль за реалізацією рішень, інформування міністерств та інших ЦОВВ про стан їх реалізації, а також скасування наказів керівників територіальних органів з підстав їх невідповідності Конституції чи законам України.