Парламент одобрил законопроект об админнадзоре за решениями ОМС

За законностью решений местных властей в Украине будет предусмотрен надзор: парламент поддержал в первом чтении соответствующий законопроект №13150.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Этот шаг является частью децентрализационной реформы и отвечает евроинтеграционным обязательствам государства, ведь сейчас Украина - единственная в Европе, где такая система до сих пор не урегулирована законодательно.

По ее словам, вопрос введения такого надзора и обеспечения законности решений ОМС и функций МГА требовал решения уже много лет.

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №13150 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления".

Документ, объяснила она, предусматривает внедрение системы надзора за законностью решений и деятельности в целом органов местного самоуправления и является евроинтеграционным, поскольку по выводам Совета Европы, Украина - это единственная европейская страна, которая не урегулировала систему надзора за законностью решений органов местного самоуправления на законодательном уровне.

Обеспечивать законность актов облсоветов будет КМУ или определенный им ЦОИВ. Относительно актов сельских, поселковых, городских, районных советов, соответствующих должностных лиц местного самоуправления и т.п. такими органами будут ОГА.

Предотвращать нарушения законности эти органы будут следующим образом:

Не реже одного раза в квартал информировать соответствующие ОМС об изменениях в законодательстве, касающихся местного самоуправления;

Предоставлять консультации по законодательству - по обращению соответствующего местного совета, председателя.

Контроль за актами органов и должностных лиц местного самоуправления будет осуществляться не позднее 60 дней со дня вступления в силу относительно:

Нормативно-правовых актов органов и должностных лиц ОМС;

Индивидуальных актов по вопросам отчуждения объектов гражданских прав территориальной общины/общин без применения публичных конкурсных процедур;

Индивидуальных актов, содержащих признаки принятия незаконным способом

"Если КМУ, определенный им ЦОИВ или ОГА будут выявлять акт, не соответствующий законодательству, они будут обращаться к ОМС с требованием устранить нарушения, которое те должны обязательно рассмотреть в течение 20 рабочих дней. В случае отклонения или нерассмотрения КМУ или ОГА смогут признать акт ОМС незаконным через суд", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что важным пунктом принятого в первом чтении законопроекта является появление новых полномочий у местных госадминистраций (МГА). В случае окончательного принятия, местная государственная администрация будет обеспечивать законность в деятельности территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти и законность актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

По словам Шуляк, главы местных государственных администраций будут координировать и обеспечивать законность в деятельности территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти, способствуют им в выполнении возложенных на эти органы задач.

Среди них, в частности, контроль за реализацией решений, информирование министерств и других ЦОИВ о состоянии их реализации, а также отмена приказов руководителей территориальных органов по основаниям их несоответствия Конституции или законам Украины.