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Парламент сделал шаг к энергетической независимости Украины

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Вторник 31 мая 2022 16:40
Парламент сделал шаг к энергетической независимости Украины Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Народные депутаты приняли правительственный законопроект № 6485, который предусматривает новые минимальные требования к энергоэффективности зданий и их комплексную термомодернизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Еще в ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу "Большая термомодернизация". Она предусматривает утепление многоэтажных домов, школ, садиков и больниц. Это должно стать одним из шагов к энергетической независимости Украины. К сожалению, война помешала этим планам, но первый шаг к этому мы все же сделали", - сказала Шуляк.

По ее словам, законопроект упростит процедуру рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. Также он даст возможность поэтапно финансировать проекты термомодернизации и работы, которые непосредственно с ней не связаны, но которые необходимы для энергоэффективности зданий.

"Еще одно важное нововведение - введение новых минимальных требований к энергоэффективности, которые будут пересматривать не реже чем раз в 5 лет. Эти требования будут применять при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте. Они будут разными в зависимости от назначения и высотности зданий, а также вида строительства", - пояснила Шуляк.

Она также отмечает, что законопроект определяет правила термомодернизации сооружений - этот процесс не предусматривает частичного утепления фасада, а должен быть системным для всего дома.

"Благодаря тепломодернизации люди смогут существенно снизить расходы на отопление, а страна будет способна уменьшить потребление импортного газа", - подытожила нардеп.

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