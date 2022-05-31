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Парламент зробив крок до енергетичної незалежності України

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Вівторок 31 травня 2022 16:40
Парламент зробив крок до енергетичної незалежності України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Народні депутати ухвалили урядовий законопроект № 6485, який передбачає нові мінімальні вимоги до енергоефективності будівель та їхню комплексну термомодернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ще у листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував програму "Велика термомодернізація". Вона передбачає утеплення багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень. Це має стати одним з кроків до енергетичної незалежності України. На жаль, війна завадила цим планам, але перший крок до цього ми все ж таки зробили", - сказала Шуляк.

За її словами, законопроект спростить процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності. Також він дасть можливість поетапно фінансувати проєкти термомодернізації та роботи, які безпосередньо з нею не пов'язані, але які є необхідними для енергоефективності будівель.

"Ще одне важливе нововведення - запровадження нових мінімальних вимог до енергоефективності, які переглядатимуть не рідше ніж раз на 5 років. Ці вимоги застосовуватимуть при новому будівництві, реконструкції або ж капітальному ремонті. Вони будуть різними залежно від призначення та висотності будівель, а також виду будівництва", - пояснила Шуляк.

Вона також наголошує, що законопроект визначає правила термомодернізації споруд - цей процес не передбачає часткового утеплення фасаду, а має бути системним для всього будинку.

"Завдяки тепломодернізації люди зможуть суттєво знизити витрати на опалення, а країна буде здатна зменшити споживання імпортного газу", - підсумувала нардеп.

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