Парламент сделал первый шаг к утверждению большого Герба, - Корниенко

"Этот эскиз не новый. Он уже более 10 лет на панно в Офисе президента и много обращений президенты записывали именно на фоне этого герба", - заявил Корниенко.

По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, этот вариант большого Герба один из самых связующих и устоявшихся.

"Ведь он получил наибольшую поддержку среди членов рабочей группы в парламенте. Разработан он во времена, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины. В статусе большого Герба он использовался для отделки кабинета президента Украины, начиная от Виктора Ющенко, Петра Порошенко и до сих пор. Уже почти 15 лет он печатается на различной сувенирной продукции и больших замечаний не имел. Все остальное - это политические манипуляции", - добавил Стефанчук.

Как говорит Корниенко, можно соглашаться или не соглашаться с нормами Конституции, где в ст. 20 предусмотрен большой Герб, но их надо выполнять, именно в этом смысл демократии. Он пояснил, что для принятия законопроекта в первом чтении достаточно было 226 голосов, во время голосования в целом надо 300 голосов.

"Это конституционный закон и принимается в общей сложности 300 голосами, но регламентный комитет предоставил справку, что в первом чтении он может быть проголосован 226 голосами, и дальше можно вносить правки, как к обычному законопроекту - в виде эскизов. Поэтому ожидаем правки от коллег", - отметил глава "Слуги народа".

В то же время Стефанчук отмечает, что пока речь не идет о том, чтобы полностью заменить трезубец большим Гербом.

"В соответствии со ст. 20 Конституции Украины, большой государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского. Трезубец был, есть и будет оставаться главным гербом нашей страны. Это наша государственное, историческое и культурное наследие. Применение большого Герба в законе будет ограничено лишь исключительными случаями, в том числе на государственных печатях, на символах президента Украины, на фасаде основных государственных институтов и по решению Национального банка Украины на денежных знаках", - пояснил первый вице-спикер.

Герб наряду с гимном и флагом является государственным символом Украины, который призван отличать нашу страну на международной арене, быть ее отражением во внешнем мире, считает народный депутат фракции "Слуга народа", глава профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

"Герб - это символ, с помощью которого наши предки пытались зафиксировать свою особенность, отличие от других, подчеркнуть свои достижения, значимость. Это переросло в традицию скреплять документы печатью, в основу которой положен герб. Сейчас герб является неотъемлемым атрибутом государства и составляющей его конституционного строя", - констатировал нардеп.