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У парламент Румунії внесли пропозицію про вотум недовіри уряду

Новини » Політика     30.01.2020 - 15:59
У парламент Румунії внесли пропозицію про вотум недовіри уряду
Фото: парламент Румунії (EPA)

Таке рішення було прийнято після того, як кабмін прийняв відповідальність за законопроект про обрання мерів у два тури

Опозиційна Соціал-демократична партія (СДП) і Демократичний союз угорців Румунії (ДСВР) внесли до румунського парламенту пропозицію про винесення вотуму недовіри уряду Лудовика Орбана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Agerpres.

Як повідомляється, даний крок зроблений після того, як кабінет взяв на себе відповідальність за законопроєкт про обрання мерів у два тури. Згідно з чинним виборчим законодавством, місцеві органи влади, в тому числі мери обираються в ході одного туру. Вибори в місцеві органи влади повинні пройти в Румунії улітку 2020 року.

Парламентська процедура прийняття урядом відповідальності за той чи інший законопроєкт дає опозиції можливість у триденний термін поставити питання про довіру кабінету, який, таким чином, може бути відправлений у відставку. Якщо цього не відбудеться, то відповідний законопроєкт вважається прийнятим.

Соціал-демократи стверджують, що спроба змінити виборче законодавство менше ніж за пів року до виборів суперечить рішенням Конституційного суду Румунії та рекомендацій експертів Венеціанської комісії.

Вважається, що вибори місцевих органів влади в один тур дають перевагу перебуває при владі партії, в даному випадку СДП, представники якої знаходяться на чолі більшості румунських мерій.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання Теодора Мелешкану на пост спікера Сенату. Суд прийшов до висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій".

Відзначимо, 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханнис.

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