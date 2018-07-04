Парламент Румынии утвердил противоречивые изменения в Уголовном кодексе

Наиболее противоречивые изменения относятся к частичной декриминализации преступлений

Парламент Румынии в среду, 4 июля 2018 года, утвердил противоречивые изменения в Уголовном кодексе, которые критиковала оппозиция, антикоррупционные активисты и иностранные дипломаты. Об этом сообщает Balkan Insight.

Как сообщается, наиболее противоречивые изменения относятся к частичной декриминализации преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением. Именно за такое преступление лидер правящей Социал-демократической партии Ливия Драгня прошлой неделе получил 3,5 года заключения.

Отмечается, что новый кодекс ограничивает определение злоупотребления служебным положением лишь периодом, когда чиновник получает необоснованные преимущества для себя или своей семьи в течение рабочего дня.

Злоупотребление служебным положением также больше не применяется в случаях принятия законодательства или утверждения правительственных или парламентских документов.

Правящие социал-демократы лишь за два дня приняли 237 поправок в обеих палатах парламента.

Сенат (верхняя палата парламента) во вторник всего за два часа утвердил законопроект, а законодатели в нижней палате получили ключевые документы только в среду - за час до начала парламентской сессии.

Президент Румынии Клаус Йоганнис раскритиковал изменения и заявил, что обратится в Конституционный суд, сообщает Romania TV.

"То, что происходит в наши дни - это диктатура большинства и глубоко вредит демократии", - сказал он.

Оппозиционные партии считают, что изменения могут серьезно подорвать верховенство права в Румынии и призывают людей сегодня выйти на акцию протеста в центре Бухареста.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам заключения из-за злоупотребления служебным положением.