Парламент Ромунії затвердив суперечливі зміни до Кримінального кодексу

Найбільш суперечливі зміни відносяться до часткової декриміналізації злочинів

Парламент Румунії у середу, 4 липня 2018 року, затвердив суперечливі зміни до Кримінального кодексу, які критикувала опозиції, антикорупційні активісти та іноземні дипломати. Про це повідомляє Balkan Insight.

Як повідомляється, найбільш суперечливі зміни відносяться до часткової декриміналізації злочинів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем. Саме за такий злочин лідер правлячої Соціал-демократичної партії Лівія Драгня минулого тижня отримав 3,5 роки ув’язнення.

Зазначається, що новий кодекс обмежує визначення зловживання службовим становищем лише періодом, коли посадовець отримує необґрунтовані переваги для себе або своєї родини протягом робочого дня.

Зловживання службовим становищем також більше не застосовується у випадках прийняття законодавства або затвердження урядових або парламентських документів.

Правлячі соціал-демократи лише за два дні прийняли 237 поправок в обох палатах парламенту.

Сенат (верхня палата парламенту) у вівторок всього за дві години затвердив законопроект, а законодавці у нижній палаті отримали ключові документи лише в середу - за годину до початку парламентської сесії.

Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував затверджені змін і заявив, що звернеться до Конституційного суду, повідомляє Romania TV.

"Те, що відбувається в наші дні - це диктатура більшості і глибоко шкодить демократії", - сказав він.

Опозиційні партії вважають, що зміни можуть серйозно підірвати верховенство права в Румунії і закликають людей сьогодні вийти на акцію протесту в центрі Бухареста.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув’язнення за зловживання службовим становищем.