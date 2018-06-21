Лідера керівної партії Румунії засудили до трьох з половиною років тюрьми

За зловживання службовим становищем

Лідера Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув’язнення за зловживання службовим становищем. Відповідне рішення у четвер схвалив Високий суд Румунії, повідомляє digi24.ro.

Так, рішення, винесене у справі, стосується періоду, коли Драгня займав пост голови повітової ради Телеорман.

Зазначається, що співробітниці управління із захисту прав дитини з Телеорману отримували кошти з держбюджету, а насправді працювали на місцеву організацію Соціал-демократичної партії.

Як повідомляється, водночас з Драгні були зняті обвинувачення щодо фальшивого найму до управління із захисту прав дітей. Колишні співробітники управління теж отримали тюремні терміни у цій справі.

Вироки, винесені судом, не остаточні і можуть бути оскаржені. Драгня завжди наполягав на своїй невинуватості. Обвинувачення вимагало для нього сім з половиною років в’язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Румунії Клаус Йоханніс закликав очільницю уряду Віоріку Денчіле піти у відставку і назвав її непридатною для роботи.

