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Інтерв'ю

Лідера керівної партії Румунії засудили до трьох з половиною років тюрьми

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 19:32
Іллюстративне фото: суд (pxhere.com)
Іллюстративне фото: суд (pxhere.com)

За зловживання службовим становищем

Лідера Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув’язнення за зловживання службовим становищем. Відповідне рішення у четвер схвалив Високий суд Румунії, повідомляє digi24.ro.

Так, рішення, винесене у справі, стосується періоду, коли Драгня займав пост голови повітової ради Телеорман.

Зазначається, що співробітниці управління із захисту прав дитини з Телеорману отримували кошти з держбюджету, а насправді працювали на місцеву організацію Соціал-демократичної партії.

Як повідомляється, водночас з Драгні були зняті обвинувачення щодо фальшивого найму до управління із захисту прав дітей. Колишні співробітники управління теж отримали тюремні терміни у цій справі.

Вироки, винесені судом, не остаточні і можуть бути оскаржені. Драгня завжди наполягав на своїй невинуватості. Обвинувачення вимагало для нього сім з половиною років в’язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Румунії Клаус Йоханніс закликав очільницю уряду Віоріку Денчіле піти у відставку і назвав її непридатною для роботи.
 

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Теги публікації: Румыния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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