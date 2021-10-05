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Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Автор: Анастасия Рокитна

Правительству Румынии объявили вотум недоверия. Такое решение принял румынский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agerpres.

Голосование за вотум недоверия инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия. Решение поддержал 281 депутат.

За вотум не голосовали вышедшая из коалиции центристская USR Plus, а также партия UDMR, выражающая интересы венгерского меньшинства.

Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как премьер страны Флорин Кицу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать только с другим премьер-министром.

Его поддерживает президент Клаус Йоханнис.

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Румыния