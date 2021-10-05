Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Правительству Румынии объявили вотум недоверия. Такое решение принял румынский парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agerpres.
Голосование за вотум недоверия инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия. Решение поддержал 281 депутат.
За вотум не голосовали вышедшая из коалиции центристская USR Plus, а также партия UDMR, выражающая интересы венгерского меньшинства.
Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как премьер страны Флорин Кицу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать только с другим премьер-министром.
Его поддерживает президент Клаус Йоханнис.