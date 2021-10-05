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Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду

Автор: Анастасія Рокитна

Уряду Румунії оголосили вотум недовіри. Таке рішення прийняв румунський парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Agerpres.

Голосування за вотум недовіри ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія. Рішення підтримав 281 депутат.

За вотум не голосували центристська USR Plus, яка вийшла з коаліції, а також партія UDMR, яка виражає інтереси угорської меншини.

Міністри USR Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як прем'єр країни Флорін Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єр-міністром.

Його підтримує президент Клаус Йоганніс.

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Румунія