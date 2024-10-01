UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів

Фото: парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Румунії у вівторок, 2 жовтня, схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.

Як повідомляється, таке рішення підтримали 233 депутати, 18 виступили проти, а ще 25 - утрималися.

У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде Росія проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки ЗСУ.

"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент Румунії.

Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

Що передувало

Нещодавно ми повідомляли, що Румунія може створити на своїй території морський навчальний центр для підготовки українських морських піхотинців. Однак для цього необхідно, щоб його створення схвалив парламент країни.

У листі до парламенту президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських Збройних сил в умовах триваючої війни.

Передбачається, що Румунія стане ключовою ланкою у зміцненні морського потенціалу України, надавши свою інфраструктуру для навчання морпіхів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні