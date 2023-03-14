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Парламент розглядає варіанти допомоги бізнесу, - Шуляк

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Верховній раді працюють над механізмами підтримки бізнесу. Зокрема тривають дискусії про перспективи компенсацій для юридичних осіб за зруйновані нежитлові об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У держбюджеті-2023 понад 1 трлн грн закладено на підтримку обороноздатності нашої країни - понад 17% ВВП. Ці витрати не фінансуються нашим міжнародними партнерами, а надходять з податків. Бізнес створює робочі місця, додану вартість та сплачує податки в Україні. І його треба підтримувати", - наголосила Шуляк.

За її словами, парламент розглядає питання, як допомогти бізнесу, який потерпає від руйнувань та працює на складних територіях.

"Питання дискусійні, складні, тому що йдеться про те, де брати гроші. Але вони розглядаються, адже постраждала складська, промислова нерухомість, торговельні площі. Є запит бізнесу на компенсації", - додала вона.

Шуляк також зазначила, що після того, як держава компенсує втрати власникам зруйнованого та пошкодженого майна, логічним буде підготувати законодавчу базу для компенсацій бізнесу.

"Всі проблем бізнесу у фокусі нашої уваги. Раз на місяць ми зустрічаємося з представниками різних асоціацій та шукаємо спільні рішення, щоб надалі підтримувати та допомагати на законодавчому рівні", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Шуляк заявляла, що вже зараз можна почати напрацьовувати законопроект, який передбачатиме компенсацію бізнесу за втрачене та пошкоджене майно.

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Верховна радаОлена Шуляк