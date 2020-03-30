Парламент продлил работу в комитетах до завершения карантина

Парламент поддержал проект постановления №3278 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине" в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ предусматривает, что Рада будет работать в комитетах и ​​фракциях до завершения карантина.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, и до его отмены Верховная Рада работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)... Постановление вступает в силу со дня его принятия", - указано в проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что данный проект закона был внесен в Раду.

Отметим, народные депутаты 17 марта на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Как писало РБК-Украина, 13 марта председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент вернется к обычному режиму работы после того, как ситуация с распространением коронавируса пойдет на спад.