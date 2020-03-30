ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент продлил работу в комитетах до завершения карантина

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:12
Парламент продлил работу в комитетах до завершения карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали проект постановления 320 голосами

Парламент поддержал проект постановления №3278 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине" в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ предусматривает, что Рада будет работать в комитетах и ​​фракциях до завершения карантина.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, и до его отмены Верховная Рада работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)... Постановление вступает в силу со дня его принятия", - указано в проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что данный проект закона был внесен в Раду.

Отметим, народные депутаты 17 марта на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Как писало РБК-Украина, 13 марта председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент вернется к обычному режиму работы после того, как ситуация с распространением коронавируса пойдет на спад.

Рада приняла изменения в бюджет по поводу питания военных Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом
Новости Украины карантинВерховная РадаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь