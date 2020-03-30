Парламент продовжив роботу в комітетах до завершення карантину

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали проект постанови 320 голосами

Парламент підтримав проект постанови №3278 "Про внесення змін до постанови Верховної ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної ради України на період дії карантину в Україні" у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ передбачає, що Рада буде працювати в комітетах і фракціях до завершення карантину.

"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради дев'ятого скликання, передбачивши, що протягом дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, і до його скасування Верховна рада працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)... Постанова набирає чинності з дня її прийняття", - зазначено в проекті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що даний проект закону був внесений в Раду.

Відзначимо, народні депутати 17 березня на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно у комітетах до 3 квітня.

Як писало РБК-Україна, 13 березня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент повернеться до звичайного режиму роботи після того, як ситуація з поширенням коронавірусу піде на спад.