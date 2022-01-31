Парламент Португалії заявив про кібератаку в день парламентських виборів

Парламент Португалії розслідує можливу кібератаку на сувой сайт. Як відомо, в неділю в країні пройшли парламентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews .

Протягом короткого часу в неділю ввечері офіційний сайт парламенту Португалії був недоступний. Після цього група хакерів заявила, що отримала доступ до веб-сайту і "вкрала конфіденційну інформацію".

Представник парламенту повідомив, що вони розслідують можливу кібератаку, але зазначив, що "в цей час немає ніяких доказів".

"ІТ-департамент парламенту використовує всі інструменти для розслідування цього питання", - заявив директор зі зв'язків з громадськістю Жоао Амарал.

Він додав, що вся інформація на сайті португальського парламенту "публічна і прозора".

Португальські видання повідомляють, що кібератака була здійснена групою хакерів Lapsu$ Group, раніше націленої на провідні ЗМІ країни.