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Парламент Португалії схвалив легалізацію медичної марихуани

НовиниПолітика    15.06.2018 - 19:08
Фото: Прапор Португалії (flickr.com defenceimages)
Фото: Прапор Португалії (flickr.com defenceimages)

Законопроект був підтриманий усіма парламентськими групами за винятком правої CDS

Парламент Португалії проголосував за легалізацію марихуани для медичних цілей. Про це повідомляє видання Observador.

Текст відповідного законопроекту був підготовлений депутатами лівого блоку і підтриманий усіма парламентськими групами за винятком правої CDS, яка утрималася.

Документ передбачає "легалізацію "медичних продуктів, препаратів та субстанцій на основі рослин канабісу для медичних цілей". При цьому йдеться саме про препарати на основі марихуани, а не самі рослини, які передбачається вживати з медичною метою.

Крім того, документ не дозволяє фізичним особам вирощувати марихуану, хай і в медичних цілях.

Таким чином Португалія приєднається до низки європейських країн, де медичне вживання марихуани дозволене. Йдеться, зокрема, про Нідерланди, Італію, Чехію, Данію, Іспанію, Німеччину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кількох містах Німеччини, а також у Австрії і Швейцарії відбулися демонстрації за повну легалізацію марихуани.

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Теги публікації: Португалия, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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