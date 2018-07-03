Парламент підтримав у другому читанні закон про відновлення кредитування

За документ проголосували 239 парламентарів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект № 6027-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ у другому читанні проголосували 239 парламентарів.

Так, раніше в Нацбанку зазначали, що прийняття цього законопроекту дозволить зменшити ризики для банківських установ в ході здійснення кредитних операцій. Таким чином, банки охочіше надаватимуть кредити клієнтам.

Проект також направлений на полегшення доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими позиками, що в свою чергу дасть стимули для розвитку економіки.

У ході голосування з редакції до другого читання були виключені дві норми. Зокрема, із закону була прибрана правка, яка передбачала, що наявність в Державному реєстрі прав на нерухоме майно відомостей про будь-які обтяження, обмеження, арешти та інших заборони щодо предмета іпотеки, які виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови в держреєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком ліквідації і іпотекодержателем-НБУ, і здійснюється в порядку, передбаченому законом "Про іпотеку"

Норма передбачала, що при цьому такі обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони залишаються дійсними щодо предмета іпотеки після реєстрації права власності за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком ліквідації і іпотекодержателем-НБУ.

Документом планується зменшити фінансове навантаження на позичальників, що буде сприяти відновленню економіки та активізації кредитування фізичних осіб, в першу чергу, для поліпшення житлових умов; усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора; спростити процес і зменшити витрати боржників і кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів

Також передбачається врегулювати прогалини щодо погашення кредитів в разі визнання спадщини та ряд інших питань в процесі спадкування.

Пропонується узгодити норми закону "Про банки і банківську діяльність", а також частина підзаконних нормативних актів щодо порядку дотримання прав спадкоємців з положеннями Цивільного кодексу України.

У законопроекті переглянутий підхід до норми закону "Про іпотеку" про позасудове врегулювання, що стосується переходу права власності на заставне майно.

Для фізичних осіб пропонується встановити, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником-фізичною особою основного зобов'язання є недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки або договором про надання кредиту або договором про задоволення вимог іпотекодержателя

Для юридичних осіб після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов'язання дійсні, якщо інше не визначено договором іпотеки або договором про надання кредиту або договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Крім того, уточнено норму про доступ банків до Державного реєстру актів цивільного стану. Пропонується надавати такий доступ у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції України, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах.

Також надається доручення уряду забезпечити надання банкам і фінансовим установам, які відповідно до закону надають кредити, доступ для одержання інформації в електронному вигляді в ряд реєстрів, доступ до яких на поточний момент дозволений законом, але технічно утруднений.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти законопроект № 6027-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування".