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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о возобновлении кредитования во втором чтении

НовостиФинансы    19.06.2018 - 16:00
Фото: Верховная Рада Украины (НБУ)
Фото: Верховная Рада Украины (НБУ)

Законопроект будет внесен на повторное рассмотрение парламента

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять законопроект № 3027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Только что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности единогласно рекомендовал Верховной Раде законопроект №6027-д по восстановлению кредитования ко второму чтению", - сообщили в пресс-службе.

 

#event #Radavote4reforms Щойно Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності...

Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

НБУ поприветствовал такое решение профильного комитета и отметил, что принятие этого законопроекта позволит уменьшить риски для банковских учреждений в ходе осуществления кредитных операций. Таким образом, банки охотнее будут предоставлять кредиты клиентам.

Кроме того, законопроект №6027-д направлен на облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами. Это в свою очередь даст стимулы для развития экономики.

Напомним,ранее народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования.

Проект за основу со второго раза поддержали 237 нардепов.

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Теги публикации: Парламент, кредит, законопроект  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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