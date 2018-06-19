Комитет рекомендует Раде принять законопроект о возобновлении кредитования во втором чтении

Законопроект будет внесен на повторное рассмотрение парламента

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять законопроект № 3027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Только что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности единогласно рекомендовал Верховной Раде законопроект №6027-д по восстановлению кредитования ко второму чтению", - сообщили в пресс-службе.

#event #Radavote4reforms Щойно Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності... Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

НБУ поприветствовал такое решение профильного комитета и отметил, что принятие этого законопроекта позволит уменьшить риски для банковских учреждений в ходе осуществления кредитных операций. Таким образом, банки охотнее будут предоставлять кредиты клиентам.

Кроме того, законопроект №6027-д направлен на облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами. Это в свою очередь даст стимулы для развития экономики.

Напомним,ранее народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования.

Проект за основу со второго раза поддержали 237 нардепов.