Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Національна асамблея Південної Кореї проголосувала в п’ятницю, 27 грудня, за імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Док Су. Він пробув на цій посаді близько двох тижнів після того, як президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент через введення воєнного стану.

Пропозицію про імпічмент Хану було прийнято одноголосно 192 голосами.

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї ініціювала імпічмент Хану після того, як він відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який виноситиме рішення у справі про імпічмент попереднього президента.

Опозиціонери також заявляють, що причинами імпічменту Хану була його участь у введенні воєнного стану в країні і відмова оприлюднити два законопроекти спеціального прокурора, спрямовані проти Юн Сок Йоля та першої леді.

Зазначається, що тепер міністр фінансів Чхве Сан Мок виконуватиме обовʼязки президента.