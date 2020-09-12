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Парламент Перу проголосовал за импичмент президента

Автор: Максим Зайченко

Парламент Перу проголосовал за проект резолюции, согласно которому от должности президента страны отстраняется Мартин Вискарра. За предложение проголосовали 65 депутатов, против - 36, а воздержались 24 человека

Об этом сообщает агентство Andina.

По мнению противников Вискарры, он не может занимать дальше свой пост из-за "моральной неспособности". Глава государства должен появится на пленарной сессии парламента 14 сентября.

Авторы резолюции заявляют, что президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о музыканте Ричарде Свинге.

Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против которого запустили процесс импичмента. До новой должности Вискарра занимал пост первого вице-президента.

Президентские и парламентские выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Перу Игоря Тумасова.

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