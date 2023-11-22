Парламент ПАР ухвалив рішення про розрив дипвідносин з Ізраїлем

Повідомляється, що вжиті заходи нібито діятимуть доти, доки Ізраїль не погодиться на припинення вогню та не візьме участь у мирних переговорах за участю ООН.

При цьому в парламенті не приховують, що рішення має рекомендаційний характер. Про конкретні кроки, які мають бути виконані для відновлення дипвідносин, не повідомляється.

Що передувало

Учора, 20 листопада, Ізраїль відкликав свого посла до ПАР Елі Білоцерковського. Ізраїльська влада пояснила, що роботу посла призупинено на час консультацій у зв'язку з останніми заявами ПАР щодо вторгнення ХАМАС до Ізраїлю.

Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати дії ізраїльської армії у секторі Газа. Ситуацію в анклаві він назвав "геноцидом".

Раніше у ПАР ухвалили рішення відкликати дипломатів з Ізраїлю для оцінки своїх відносин з країною на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок війни з ХАМАС.