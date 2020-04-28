Парламент может отправить в отставку половину членов Нацрады

В случае признания работы Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной половину ее состава парламент может отправить в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о Нацраде.

В частности, документом предусматривается, что по результатам рассмотрения отчета Национальной рады Верховная рада Украины как субъект назначения может принять решение о неудовлетворительной оценке деятельности члена (членов) ведомства по части состава Нацрады, назначенной парламентом, "что влечет досрочное прекращение полномочий члена (членов) Национальной рады по этой части состава Национальной рады".

Отметим, согласно закону, Нацрада состоит из восьми человек. Из них четыре члена назначаются ВР и четыре члена - президентом Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду вчера внесли отчет о работе Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Напомним, в начале апреля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году неудовлетворительной.

В частности, в заключении комитета отмечалось, что за отчетный период имели место "факты самоустранения Национальной рады от выполнения надзорных полномочий и контрольных функций".