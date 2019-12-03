Парламент одобрил закон о совместительстве помощников нардепов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За основу проект поддержали 318 депутатов

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

За основу проект поддержали 318 парламентариев, а в целом он был принят голосами 321 нардепа. Подчеркнем, данный проект поддержали все фракции Рады.

Документом исключаются помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Также законом вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Ранее Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу 30 октября.