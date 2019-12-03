ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент схвалив закон про сумісництво помічників нардепів

Новини » Політика     03.12.2019 - 19:07
Парламент схвалив закон про сумісництво помічників нардепів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За основу проект підтримали 318 депутатів

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За основу проект підтримали 318 парламентаріїв, а в цілому він був прийнятий голосами 321 нардепа. Підкреслимо, даний проект підтримали всі фракції Ради.

Документом виключаються помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів голови ВР, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств та корпоративних прав

Також законом вносяться зміни до примітки статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень у цій статті.

Раніше Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набрав чинності 30 жовтня.

Рада планує розширити можливості самопредставництва органів держвлади Рада скасувала держмонополію на виробництво спирту
Новини України Верховна Раданардеп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся