Парламент одобрил ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы

Финляндия предоставит Украине 6 млн евро помощи на безвозвратной основе

Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №0190 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 247 нардепов.

Фото: соглашение

Отметим, 5 марта 2018 года было подписано соглашение с Финляндией о реализации проекта поддержки реформы украинской школы, согласно которой финская сторона предоставит Украине техническую помощь на сумму 6 млн евро в период до 2021 года для поддержки реформирования общего среднего образования в Украине.

Согласно пояснительной записке, проект состоит из трех ключевых направлений, которые отвечают основным потребностям реализации концепции "Новая украинская школа":

подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) к внедрению в учебный процесс Государственного стандарта начального образования, разработанный на основе компетентностного-ориентированного подхода;

популяризация образования, повышение уровня восприятия обществом важности образования и необходимости ее реформирования;

улучшение образовательной среды.

Указано, что реализация законопроекта не требует затрат и не влияет на показатели госбюджета Украины, поскольку для реализации проекта в течение 4 лет (на период до 2021 года) правительство Финляндии предоставит Украине техпомощь на общую сумму до 6 млн евро на безвозвратной основе.Прямое финансирование с украинской стороны не предвидится.

"Украина обеспечит свое участие в реализации проекта в неденежной форме - за счет непосредственного привлечения компетентных госслужащих к реализации мероприятий проекта, а также за счет предоставления отдельного помещения в здании Министерства образования и науки Украины для размещения офиса проекта", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в апреле Министерство образования и науки (МОН) выделило 1 млрд гривен для переоборудования школ для первого класса.