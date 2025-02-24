"Парламент" об'єднаних націй: що таке Генасамблея ООН та які рішення ухвалює

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Що таке Генасамблея ООН

Генеральна асамблея (ГА) – один із ключових органів ООН, який слугує форумом для обговорення широкого спектру міжнародних питань: підтримка міжнародного миру та безпеки, розвиток міжнародного права, права людини та міжнародне співробітництво в економічній, соціальній та гуманітарній сферах.

ГА була створена у 1945 році, як і Організація об'єднаних націй. Діє на засадах Уставу ООН.

Генасамблея збирається на щорічні сесії у штаб-квартирі в Нью-Йорку. Окрім пленарних сесій можуть проходити спеціальні та надзвичайні сесії.

Зазначимо, що головними органами ООН, крім Генасамблеї, є також Рада безпеки, Секретаріат, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки та Міжнародний суд ООН.

На відміну від Радбезу, на ГА не ухвалюють рішень, обов'язкових для виконання усіма членами ООН. Ці рішення рекомендаційного характеру, але водночас вони мають політичну вагу.

Генасамблея більше подібна до "парламенту", де країни ООН збираються, щоб обговорити актуальні міжнародні проблеми.

Хто входить до складу Генасамблеї

До складу ГА ООН входять всі 193 держави, які є членами Організації об'єднаних націй.

Кожна країна може бути представлена офіційною делегацією, складом не більше п’яти осіб.

Брати участь у засіданнях можуть міністри закордонних справ, а також очільники урядів та президенти.

Функції ГА

До повноважень Генеральної асамблеї ООН входить:

Розгляд питань міжнародної безпеки, економічного розвитку, культури, соціальних проблем. На сесіях ГА обговорюють ці питання та надають відповідні рекомендації шляхом ухвалення резолюцій.

Бюджетні питання та вибори. ГА затверджує бюджет ООН і обирає непостійних членів Ради Безпеки, а також членів інших органів ООН.

Міжнародне право. Встановлення та кодифікація норм міжнародного права.

Права людини. Підтримує реалізацію прав людини та основних свобод.

Генасамблея має ще одну важливу функцію. Згідно з резолюцією "Єдність заради миру" від 3 листопада 1950 року, якщо Радбез ООН не здатний виконувати свої функції через незгоду у ситуації загрози миру та безпеці, Генеральна асамблея ООН має сама негайно надати потрібні рекомендації.

Це повноваження було активоване 28 лютого 2022 на тлі широкомасштабного вторгення РФ в Україну. Росія наклала вето на рішення Радбезу ООН, тим самим паралізувавши його роботу. Тоді було скликано надзвичайну сесію ГА, адже голосування "проти" не блокує процедурні питання Генасамблеї.

Як Генасамблея ООН ухвалює рішення

Кожна країна ООН в Генасамблеї має один голос.

Важливі рішення, наприклад, щодо миру, безпеки чи виборів до Ради Безпеки, ухвалюються, якщо їх підтримують дві третини країн. Інші питання вирішуються простою більшістю голосів.

Останнім часом більше уваги приділяється досягненню консенсусу між країнами щодо обговорюваного питання, а не формальному голосуванню. Це допомагає отримати ширшу підтримку.

Якщо країни дійдуть згоди під час обговорень, голова Асамблеї після консультацій з делегаціями країн може запропонувати ухвалити резолюцію без голосування.

Резолюції щодо війни в Україні

На засіданні 24 лютого 2025 Генасамблея ООН має ухвалити резолюцію щодо війни в Україні. Проте цього року на розгляд винесли два проєкти документа.

Перший варіант, розроблений ЄС та Україною (всього понад 50 держав), закликає до деескалації, припинення бойових дій і мирного врегулювання згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.

У проєкті резолюції наголошується на необхідності завершення війни цього року, посилення дипломатичних зусиль та виконання попередніх резолюцій ООН, які вимагають від Росії вивести війська з України.

Другий варіант резолюції запропонували США. У тексті війну називають "конфліктом", а дії Києва прирівнюють до Москви.

Як писало The Financal Times, Штати закликали Україну та ЄС відкликати розроблену резолюцію та замінити її "пом'якшеним" варіантом.

З приводу проєкту резолюції США висловився держсекретар Марко Рубіо, заявивши, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в ООН", яку вони закликають усі держави-члени організації підтримати, "щоб намітити шлях до миру".

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Генеральна асамблея ООН ухвалила низку резолюцій, які засуджували агресію РФ. Зокрема, резолюція щодо репарацій Україні від Росії, резолюція з осудом незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, резолюція щодо підтримки української "формули миру".

При підготовці використовувалися: інформація сайту United Nations, публікації The Financal Times, Washington Post.