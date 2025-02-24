"Парламент" объединенных наций: что такое Генассамблея ООН и какие решения принимает

Генеральная ассамблея – это форум всех стран-участниц Организации объединенных наций для обсуждения глобальных вопросов мира, безопасности, прав человека. Сегодня, 24 февраля, Генассамблея ООН собирается, чтобы рассмотреть резолюцию к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.
Подробнее о функциях Генеральной ассамблеи ООН и как она работает, – в материале РБК-Украина ниже.
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Генеральная ассамблея (ГА) – один из ключевых органов ООН, который служит форумом для обсуждения широкого спектра международных вопросов: поддержка международного мира и безопасности, развитие международного права, права человека и международное сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
ГА была создана в 1945 году, как и Организация объединенных наций. Действует на основе Устава ООН.
Генассамблея собирается на ежегодные сессии в штаб-квартире в Нью-Йорке. Кроме пленарных сессий могут проходить специальные и чрезвычайные сессии.
Отметим, что главными органами ООН, кроме Генассамблеи, являются Совет безопасности, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по опеке и Международный суд ООН.
В отличие от Совбеза, на ГА не принимают решений, обязательных для выполнения всеми членами ООН. Эти решения рекомендательного характера, но в то же время они имеют политический вес.
Генассамблея больше похожа на "парламент", где страны ООН собираются, чтобы обсудить актуальные международные проблемы.
В состав ГА ООН входят все 193 государства, которые являются членами Организации объединенных наций.
Каждая страна может быть представлена официальной делегацией, составом не более пяти человек.
Участвовать в заседаниях могут министры иностранных дел, а также главы правительств и президенты.
В полномочия Генеральной ассамблеи ООН входит:
Рассмотрение вопросов международной безопасности, экономического развития, культуры, социальных проблем. На сессиях ГА обсуждают эти вопросы и дают соответствующие рекомендации путем принятия резолюций.
Бюджетные вопросы и выборы. ГА утверждает бюджет ООН и избирает непостоянных членов Совета Безопасности, а также членов других органов ООН.
Международное право. Установление и кодификация норм международного права.
Права человека. Поддерживает реализацию прав человека и основных свобод.
Генассамблея имеет еще одну важную функцию. Согласно резолюции "Единство ради мира" от 3 ноября 1950, если Совбез ООН не способен выполнять свои функции из-за несогласия в ситуации угрозы миру и безопасности, Генеральная ассамблея ООН должна сама немедленно предоставить нужные рекомендации.
Это полномочие было активировано 28 февраля 2022 на фоне широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Россия наложила вето на решение Совбеза ООН, тем самым парализовав его работу. Тогда была созвана чрезвычайная сессия ГА, поскольку голосование "против" не блокирует процедурные вопросы Генассамблеи.
Каждая страна ООН в Генассамблее имеет один голос.
Важные решения, например о мире, безопасности или выборах в Совет Безопасности, принимаются, если их поддерживают две трети стран. Остальные вопросы решаются простым большинством голосов.
В последнее время больше внимания уделяется достижению консенсуса между странами по обсуждаемому вопросу, а не формальному голосованию. Это помогает получить более широкую поддержку.
Если страны придут к соглашению во время обсуждений, председатель Ассамблеи после консультаций с делегациями стран может предложить принять резолюцию без голосования.
На заседании 24 февраля 2025 Генассамблея ООН должна принять резолюцию по войне в Украине. Однако в этом году на рассмотрение было вынесено два проекта документа.
Первый вариант, разработанный ЕС и Украиной (всего более 50 государств), призывает к деэскалации, прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
В проекте резолюции отмечается необходимость завершения войны в этом году, усиление дипломатических усилий и выполнение предыдущих резолюций ООН, требующих от России вывести войска из Украины.
Второй вариант резолюции был предложен США. В тексте войну называют "конфликтом", а действия Киева приравнивают к Москве.
Как писало The Financal Times, Штаты призвали Украину и ЕС отозвать разработанную резолюцию и заменить ее "смягченным" вариантом.
По поводу проекта резолюции США высказался госсекретарь Марко Рубио, заявив, что Вашингтон "предложил простую историческую резолюцию в ООН", которую они призывают все государства-члены организации поддержать, "чтобы наметить путь к миру".
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций, осуждающих агрессию РФ. В частности, резолюция по репарациям Украине от России, резолюция с осуждением незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, резолюция о поддержке украинской "формулы мира".
При подготовке использовались: информация сайта United Nations, публикации The Financal Times, Washington Post.
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