"Парламент нелегитимен". Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия главы государства несмотря на истечение мандата. Она объясняет это тем, что парламент не является легитимным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova .

Зурабишвили объяснила, что поскольку парламент нелегитимный, то соответственно, он не может избрать нового президента страны.

"Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - сказала она обращаясь к народу.

Президент добавила, что ее мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо нее.

"Я с вами и буду с вами", - резюмировала она.

Выборы президента Грузии должны пройти 14 декабря. Впервые в истории страны президента будет избирать парламент, где большинство у представителей правящей "Мечты".