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Парламент Молдови засудив російську агресію в Україні

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Молдова, Четвер 02 березня 2023 15:40
Парламент Молдови засудив російську агресію в Україні Фото: парламент Молдови засудив російську агресію в Україні (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Парламент Молдови на засіданні у четвер, 2 березня, схвалив декларацію з осудом російської агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Декларація на розгляд була внесена ще 24 лютого партією Маї Санду "PAS". Її підтримали 55 парламентарів.

У документі вказано, що Росія здійснює невиправдану агресивну війну проти України ще з 2014 року. А у 2022 році вона переросла у повномасштабне вторгнення. Також у декларації наголошується, що російські дії є воєнним злочинам та грубим порушенням принципів міжнародного права.

У Молдові закликали Росію припинити війну та вивести військових з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім цього, 1 березня, блок комуністів і соціалістів "ПКРМ-ПСРМ" зареєстрував свій проєкт декларації "про гарантії збереження миру у Молдові", При цьому парламентар Володимир Воронін запропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. У відповідь на це спікер молдовського парламенту запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". В результаті - депутати фракції демонстративно залишили залу парламенту і за підтримання декларації Санду голосували лише члени парламентської більшості.

Детальніше про те, що відбувається у Молдові та спроби впливу на країну державою-агресором Росією - читайте у матеріалі РБК-Україна "Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні".

Нагадаємо, посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь заявляв, що виведення російських військ з невизнаного Придністров'я залежить від декількох факторів, зокрема і від успіхів України на полі бою.

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