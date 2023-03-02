Парламент Молдови засудив російську агресію в Україні

Парламент Молдови на засіданні у четвер, 2 березня, схвалив декларацію з осудом російської агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Декларація на розгляд була внесена ще 24 лютого партією Маї Санду "PAS". Її підтримали 55 парламентарів.

У документі вказано, що Росія здійснює невиправдану агресивну війну проти України ще з 2014 року. А у 2022 році вона переросла у повномасштабне вторгнення. Також у декларації наголошується, що російські дії є воєнним злочинам та грубим порушенням принципів міжнародного права.

У Молдові закликали Росію припинити війну та вивести військових з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім цього, 1 березня, блок комуністів і соціалістів "ПКРМ-ПСРМ" зареєстрував свій проєкт декларації "про гарантії збереження миру у Молдові", При цьому парламентар Володимир Воронін запропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. У відповідь на це спікер молдовського парламенту запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". В результаті - депутати фракції демонстративно залишили залу парламенту і за підтримання декларації Санду голосували лише члени парламентської більшості.

Детальніше про те, що відбувається у Молдові та спроби впливу на країну державою-агресором Росією - читайте у матеріалі РБК-Україна "Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні".