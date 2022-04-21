Парламент максимально упростил получение пособия по безработице, - Шуляк

Парламент принял законопроект № 7275, который на время действия военного положения облегчит процедуру получения статуса безработного и возможность получить от государства финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сегодня 296 народных депутатов проголосовали за то, чтобы максимально упростить получение помощи людям, которые из-за войны полностью или частично потеряли работу. Сейчас не нужно собирать кучу бумаг, справок и лично идти в центры занятости, все можно оформить дистанционно - быстро и удобно", - пояснила Шуляк.

По ее словам, переселенцы могут получить статус безработного даже если у них нет документов, а украинцев, которые оказались на временно оккупированных территориях, не будут лишать статуса безработного и выплат.

Максимальный размер пособия составит 1,5 минимальной зарплаты, в то же время расширены возможности оказания помощи по частичной безработице из-за остановки или сокращения производства.

"Но это еще не все. Мы предоставили правительству возможность вводить дополнительные виды государственной поддержки для переселенцев, безработных и работодателей. В частности те, кто трудоустраивают безработных внутренне перемещенных лиц, получат компенсацию на оплату труда. Также предусмотрена финансовая помощь для организации предпринимательской деятельности для безработных", - подытожила Шуляк.