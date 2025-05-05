Парламент має до осені прибрати перепони для залучення інвестицій в зелену енергетику, - експерт

Верховна Рада має в найближчі місяці якнайшвидше розглянути законопроєкт №13219, яким передбачається вдосконалення умов проведення зелених аукціонів, щоб суттєво збільшити інтерес інвесторів до будівництва зелених електростанцій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар старшого експерта з питань відновлюваної енергетики USAID Energy Security Project Олександра Мартинюка.

За його словами, законопроект покликаний підвищити зацікавленість інвесторів у "зелених" аукціонах через зменшення фінансових і організаційних перепон, а також, пропонування більш прийнятної моделі підтримки.

"Попереду ще цікавий шлях розгляду проекту закону в профільному Комітеті і безпосередньо у ВРУ. Вкрай важливо пройти його оперативно, аби на осінь, під час наступних аукціонів, проводити конкурс вже по оновленим правилам", - сказав Мартинюк.

Він нагадав, що попередні декілька аукціонів не мали достатнього інтересу з боку інвесторів через ряд недоліків, які тепер депутати можуть виправити.

Мартинюк пояснив, що даний законопроєкт підвищує привабливість «зелених» аукціонів для вітчизняних і міжнародних інвесторів, посилює конкуренцію за квоти та знижує вартість "зеленої" енергії для кінцевих споживачів.

Водночас, він передбачає створення дієвого інструменту для досягнення державних цілей у сфері ВДЕ, а також посилює безпеку постачання електроенергії за рахунок додаткових генеруючих потужностей, які за своєю природою є розподіленою генерацією.

Як повідомлялося, в Україні в 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Однак при загальному обсягу квоти в 110 МВТ в результаті вдалось залучити інвестиції лише на 1 МВт потужності ГЕС. При цьому два аукціони навесні 2025 року не відбулися через відсутність мінімальної кількості учасників.

На думку учасників ринку, інвестиції в будівництво підприємств зеленої енергетики можуть бути успішними, якщо зелені аукціони будуть пристосовані до реалізації великих проєктів в енергетиці.