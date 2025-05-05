Парламент должен до осени убрать преграды для привлечения инвестиций в зеленую энергетику, - эксперт

Верховная Рада должна в ближайшие месяцы как можно быстрее рассмотреть законопроект №13219, которым предусматривается совершенствование условий проведения зеленых аукционов, чтобы существенно увеличить интерес инвесторов к строительству зеленых электростанций в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий старшего эксперта по вопросам возобновляемой энергетики USAID Energy Security Project Александра Мартынюка.

По его словам, законопроект призван повысить заинтересованность инвесторов в "зеленых" аукционах через уменьшение финансовых и организационных преград, а также, предложение более приемлемой модели поддержки.

"Впереди еще интересный путь рассмотрения проекта закона в профильном Комитете и непосредственно в ВРУ. Крайне важно пройти его оперативно, чтобы осенью, во время следующих аукционов, проводить конкурс уже по обновленным правилам", - сказал Мартынюк.

Он напомнил, что предыдущие несколько аукционов не имели достаточного интереса со стороны инвесторов из-за ряда недостатков, которые теперь депутаты могут исправить.

Мартынюк пояснил, что данный законопроект повышает привлекательность "зеленых" аукционов для отечественных и международных инвесторов, усиливает конкуренцию за квоты и снижает стоимость "зеленой" энергии для конечных потребителей.

В то же время, он предусматривает создание действенного инструмента для достижения государственных целей в сфере ВИЭ, а также усиливает безопасность поставок электроэнергии за счет дополнительных генерирующих мощностей, которые по своей природе являются распределенной генерацией.

Как сообщалось, в Украине в 2024 году состоялось несколько пилотных зеленых аукционов на строительство новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Однако при общем объеме квоты в 110 МВТ в результате удалось привлечь инвестиции только на 1 МВт мощности ГЭС. При этом два аукциона весной 2025 года не состоялись из-за отсутствия минимального количества участников.

По мнению участников рынка, инвестиции в строительство предприятий зеленой энергетики могут быть успешными, если зеленые аукционы будут приспособлены к реализации крупных проектов в энергетике.