ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Парламент должен до осени убрать преграды для привлечения инвестиций в зеленую энергетику, - эксперт

Понедельник 05 мая 2025 14:20
UA EN RU
Парламент должен до осени убрать преграды для привлечения инвестиций в зеленую энергетику, - эксперт Фото: парламент должен до осени убрать преграды для привлечения инвестиций в зеленую энергетику (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Верховная Рада должна в ближайшие месяцы как можно быстрее рассмотреть законопроект №13219, которым предусматривается совершенствование условий проведения зеленых аукционов, чтобы существенно увеличить интерес инвесторов к строительству зеленых электростанций в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий старшего эксперта по вопросам возобновляемой энергетики USAID Energy Security Project Александра Мартынюка.

По его словам, законопроект призван повысить заинтересованность инвесторов в "зеленых" аукционах через уменьшение финансовых и организационных преград, а также, предложение более приемлемой модели поддержки.

"Впереди еще интересный путь рассмотрения проекта закона в профильном Комитете и непосредственно в ВРУ. Крайне важно пройти его оперативно, чтобы осенью, во время следующих аукционов, проводить конкурс уже по обновленным правилам", - сказал Мартынюк.

Он напомнил, что предыдущие несколько аукционов не имели достаточного интереса со стороны инвесторов из-за ряда недостатков, которые теперь депутаты могут исправить.

Мартынюк пояснил, что данный законопроект повышает привлекательность "зеленых" аукционов для отечественных и международных инвесторов, усиливает конкуренцию за квоты и снижает стоимость "зеленой" энергии для конечных потребителей.

В то же время, он предусматривает создание действенного инструмента для достижения государственных целей в сфере ВИЭ, а также усиливает безопасность поставок электроэнергии за счет дополнительных генерирующих мощностей, которые по своей природе являются распределенной генерацией.

Как сообщалось, в Украине в 2024 году состоялось несколько пилотных зеленых аукционов на строительство новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Однако при общем объеме квоты в 110 МВТ в результате удалось привлечь инвестиции только на 1 МВт мощности ГЭС. При этом два аукциона весной 2025 года не состоялись из-за отсутствия минимального количества участников.

По мнению участников рынка, инвестиции в строительство предприятий зеленой энергетики могут быть успешными, если зеленые аукционы будут приспособлены к реализации крупных проектов в энергетике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления