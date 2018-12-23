Парламент Кубы утвердил новую конституцию

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В следующем году должен пройти референдум по новой конституции

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект новой конституции, по которой запланированный референдум в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Latina.

Сообщается, что вариант нового закона страны, который разрабатывался при совместных консультациях с жителями, был поддержан 583 депутатами. После его утверждения в парламенте, текст новой конституции вынесут на всенародное голосование, которое пройдет 24 февраля 2019 года.

Среди ключевых изменений, которые предлагается внести в основной закон, является признание частной собственности, отказ от постройки коммунизма, установление должностей президента и премьер-министра и ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками.

Однако в новой конституции остается неизменными положения о социальном характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

Напомним, Куба упростила законодательство для увеличения иностранных инвестиций. По новым правилам, теперь потенциальные иностранные инвесторы не зобов'вязаные подавать технико-экономическое обоснование своих проектов в министерство внешней торговли.