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Парламент Куби затвердив нову конституцію

Новини » Політика    23.12.2018 - 08:25
Парламент Куби затвердив нову конституцію
Ілюстративне фото (Pixabау)

В наступному році має пройти референдум стосовно нової коституції

Депутати Національної асамблеї народної влади Куби схвалили проект нової конституції, щодо якої запланований референдум у лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina.

Повідомляється, що варіант нового закону країни, який розроблявся при спільних консультаціях з жителями, був підтриманий 583 депутатами. Після його затвердження в парламенті, текст нової конституції внесуть на всенародне голосування, що пройде 24 лютого 2019 року.

Серед ключових змін, що пропонується внести до основного закону, є визнання приватної власності, відмова від побудови комунізму, встановлення посад президента і прем’єр-міністра, обмеження перебування на найвищій державній посаді двома п’ятирічними термінами. 

Однак в новій конституції лишається незмінними положення про соціальний характер держави і керівної ролі Комуністичної партії в житті суспільства.

Нагадаємо, Куба спростила законодавство для збільшення іноземних інвестицій. За новими правилами, тепер потенційні іноземні інвестори не зобов'язані подавати техніко-економічне обґрунтування своїх проектів до міністерства зовнішньої торгівлі. 

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