Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Новости Общество 23.07.2018 - 04:17
Фото: флаг Кубы (carve850.com.uy)
Фото: флаг Кубы (carve850.com.uy)

Среди главных изменений - признание частной собственности

Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласным решением утвердила проект новой конституции страны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Главными изменениями, которые должны внести в основной закон, стало признание частной собственности, установление должности президента и премьер-министра с ограничением президентского срока двумя пятилетними сроками, а также легализация однополых браков.

Миллионы кубинцев примут участие в обсуждениях проекта. Это продлится с 13 августа по 15 ноября. После этого проект вернется в парламент, затем его должны вынести на референдум. Дата проведения пока неизвестна, однако это должно произойти в этом году.

Напомним, Куба планирует официально признать частную собственность. Современная конституция Кубы признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и общую собственность.

На Кубе произошел пожар в институте онкологии, эвакуировали более 100 человек Куба планирует официально признать частную собственность
Теги:  Парламент,  Конституция,  Куба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС