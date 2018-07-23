Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Среди главных изменений - признание частной собственности

Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласным решением утвердила проект новой конституции страны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Главными изменениями, которые должны внести в основной закон, стало признание частной собственности, установление должности президента и премьер-министра с ограничением президентского срока двумя пятилетними сроками, а также легализация однополых браков.

Миллионы кубинцев примут участие в обсуждениях проекта. Это продлится с 13 августа по 15 ноября. После этого проект вернется в парламент, затем его должны вынести на референдум. Дата проведения пока неизвестна, однако это должно произойти в этом году.

Напомним, Куба планирует официально признать частную собственность. Современная конституция Кубы признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и общую собственность.